Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din cinci si o femeie din sase din intreaga lume dezvolta un cancer in decursul vietii lor si un barbat din opt si o femeie din unsprezece mor din cauza acestei boli, potrivit cifrelor unui raport publicat miercuri si citat de agentiile France Presse si EFE, informeaza AGERPRES . Cancerul…

- Pericolele cu care se confrunta pietele imobiliare "sunt in mod special acute" in Australia, Hong Kong, Canada si Suedia, ceea ce reprezinta o amenintare pentru activitatea economica, se arata intr-un raport publicat de Oxford Economics, citat de Bloomberg. "In toate cele patru tari, valoarea…

- Un barbat din cinci si o femeie din sase din intreaga lume dezvolta un cancer in decursul vietii lor si un barbat din opt si o femeie din unsprezece mor din cauza acestei boli, potrivit cifrelor unui raport publicat miercuri si citat de agentiile France Presse si EFE. Cancerul isi continua…

- ELPA actualizeaza anual informatiile cu privire la status-ul policilor privind hepatita virala C la nivel european, anul acesta raportul aratand ca sunt multe tari europene care inca trebuie sa se concentreze asupra implementarii politicilor adresate eliminarii hepatitei. Rezultatele sondajului Hep-CORE…

- Grupul olandez Philips si alte trei companii de produse electronice au fost amendate, in total, cu 111,2 milioane de euro (130 milioane de dolari) de autoritatile de reglementare antitrust ale Uniunii Europene, pentru impunerea de preturi online fixe sau minime pentru produsele lor. Decizia…

- La initiativa directoarei Elena Iagar, din toamna, Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti va organiza un curs inedit, in premiera: Iconografie – pictura icoane ortodoxe. Lector va fi doamna Camelia Munteanu, pictor iconograf, nascuta la Rascani, in Republica Moldova. A studiat Arta murala la Universitatea…

- Cele mai mari investiții directe sub forma de acțiuni și participații la capital în companiile din R. Moldova vin din tarile UE, ponderea acestora fiind de 82,2 la suta. Investitorii din tarile CSI au detinut o pondere de 9,7 la suta din totalul capitalului acumulat, arata datele Bancii Naționale.…

- O treime dintre copiii din Marea Britanie, aproximativ 4,5 milioane, traiesc in zone cu un grad ridicat de poluare, arata un raport realizat de UNICEF si citat de agentia Reuters, informeaza Mediafax.Guvernul Marii Britanii a anuntat luna trecuta o serie de masuri pentru combaterea poluarii, dupa ce…