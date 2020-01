OMS avertizează: virusul ucigaş din China se poate răspândi în întreaga lume „Ne așteptam ca o creștere a numarului de cazuri sa apara in orice țara. Astfel, toate țarile trebuie sa se pregateasca, inclusiv prin supravegherea activa, prin detectare timpurie și prin izolare pentru prevenirea raspandirii infecțiilor. Recomandam ca statele sa comunice catre OMS informațiile pe care le au”, se arata in comunicatul organizației. OMS face apel la comunitatea internaționala sa dea dovada de solidaritate și sa coopereze cu celelalte țari „pentru identificarea sursei acestui nou virus (...) și pentru dezvoltarea tratamentului necesar”. OMS a anunțat, joi, ca virusul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) le recomanda statelor lumii sa se pregateasca pentru o creștere a numarului de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus și sa ia masuri de prevenție cat mai rapid, se arata intr-un comunicat al instituției, citat de TASS.„Ne așteptam ca o creștere…

- Trei orașe din China sunt deja inchise joi din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus. Este vorba de orașele Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul. Autoritațile au decis suspendarea transportului public, cinematografele, teatrele și cafenelele au fost inchise. Și Orașul Interzis,…

- Incepand de miercuri seara, retelele de transport cu autobuzul, metroul, bacul si transportul pe distante lungi au fost suspendate. Aeroporturile si garile vor fi, de asemenea, inchise temporar. Turistii care intentionau sa soseasca in oras nu au mai fost primiti, iar locuitorilor din Wuhan le-a fost…

- Numarul deceselor provocate de infectarea cu virusul 2019-nCoV, descoperit in China, a ajuns la 9, iar oficialii din aceasta tara avertizeaza ca el poate suferi mutatii si ca se poate raspandi mai mult, potrivit news.ro.Autoritatile sanitare chineze au declarat miercuri ca cel putin 440 de…

- Virusul care se raspandeste in China se transmite de la o persoana la alta, a declarat luni Zhong Nanshan, un expert din cadrul Comisiei guvernamentale chineze pentru Sanatate Publica, citat de cotidianul Corriere della Sera.Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat…

- China are pentru prima data un numar de misiuni diplomatice mai mare decat Statele Unite ale Americii in intreaga lume, indica un studiu publicat miercuri de Institutul Lowy, ce are sediul in metropola australiana Sydney, transmite AFP. Potrivit studiului grupului de reflectie australian,…

- China are pentru prima data un numar de misiuni diplomatice mai mare decat Statele Unite ale Americii in intreaga lume, indica un studiu publicat miercuri de Institutul Lowy, ce are sediul in metropola australiana Sydney, transmite AFP, citata de AGERPRES Potrivit studiului grupului de reflectie…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a avertizat joi ca violentele din Hong Kong risca sa puna la indoiala insusi principiul autonomiei fostei colonii britanice, paralizata joi pentru a patra zi consecutiv de baricade si actiuni de strada ale manifestantilor pro-democratie, informeaza AFP. Teritoriul Hong…