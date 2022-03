Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus avertizeaza marti ca este prea devreme ca tarle sa revendice o victorie impotriva covid-19 sau sa-si abandoneze incercarile de a opri raspandirea noului coronavrus, relateaza AFP. "Este prematur pentru orice tara…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a semnalat marti ca persoanele care administreaza vaccinurile anti-COVID-19 nu au nevoie de manusi medicale de unica folosinta, ceea ce ar permite reducerea cantitatii uriase de deseuri sanitare pe care le-a generat pandemia si care, in majoritatea tarilor,…

- Zeci de mii de tone de deșeuri medicale generate de raspunsul la pandemia de COVID-19 au pus o presiune enorma asupra sistemelor de gestionare a deșeurilor din intreaga lume, amenințand atat sanatatea umana, cat și mediul inconjurator, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), intr-un raport…

- Nivelul de risc asociat variantei Omicron a noului coronavirus este in continuare foarte ridicat, a estimat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in raportul sau saptamanal, in contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 a stabilit un nou record saptamana trecuta, informeaza AFP. "In baza datelor…

- O agentie care beneficiaza de sprijinul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a incheiat un acord cu aproape 30 de producatori de medicamente generice pentru a fabrica versiuni ieftine ale pastilei anti-COVID-19 dezvoltata de grupul farmaceutic Merck, Molnupiravir, pentru tarile sarace, largind astfel…

- Boala provocata de Covid-19 nu poate fi tratata deocamdata ca o boala endemica precum gripa, deoarece incertitudinile sunt mari, iar virusul evolueaza destul de rapid, susține Organizația Mondiala a Sanatații. OMS a avertizat, marți, ca raspandirea variantei Omicron nu s-a stabilizat inca, relateaza…

- Nicio varianta a virusului care provoaca Covid-19 nu s-a raspandit pana in prezent la fel de rapid ca Omicron, a indicat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care estimeaza ca toate tarile sunt de acum afectate, scrie AFP. „77 de tari au semnalat cazuri de Omicron, dar realitatea este ca Omicron…

- Mai mult de o jumatate de miliard de oameni din lumea intreaga au fost impinsi in saracie extrema in 2020 dupa ce au fost nevoiti sa achite din fonduri proprii diverse costuri medicale in timpul pandemiei de COVID-19, au anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Banca Mondiala. Potrivit…