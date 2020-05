Stiri pe aceeasi tema

- Exista riscul crescut al unui al doilea varf de infecții, anunța Organizația Mondiala a Sanatatii. Vizate de avertisment sunt țarile unde numarul de cazuri e in scadere, daca acestea renunța prea repede la masurile luate pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.OMS amintește ca epidemiile…

- Tarile in care infectiile cu coronavirus sunt in scadere ar putea totusi sa se confrunte cu un „al doilea varf” daca vor renunta prea curand la masurile luate pentru a opri raspandirea focarului, a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii, conform Mediafax.Lumea este inca in mijlocul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare, transmite Reuters. OMS a anuntat inregistrarea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat vineri ca statele trebuie sa relaxeze restricțiile impuse pentru a stopa raspandirea noului coronavirus treptat și sa fie pregatite pentru a le restabili daca va aparea un al doilea val de imbolnaviri.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat luni ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei si directorul Tedros Adhanom a anuntat ca peste 600 de spitale din lume ar putea inscrie pacienti in studii clinice pentru medicamente impotriva Covid-19, potrivit news.ro.In conferinta de…

- Tarile care relaxeaza restrictiile ce au fost impuse pentru a combate raspandirea noului coronavirus ar trebui sa astepte cel putin doua saptamani pentru a evalua impactul unor astfel de schimbari inainte de a adopta o noua relaxare a acestor masuri de izolare si carantina, a anuntat miercuri Organizatia…

- Peste un milion de persoane au fost infectate cu coronavirus de la aparitia acestuia in decembrie anul trecut in China, a confirmat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres."Peste un milion de cazuri au fost raportate la OMS si peste 50.000 de decese", a declarat directorul…