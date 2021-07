Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza persoanele imunizate cu schema completa ca nu ar trebui sa se simta in siguranța doar pentru ca au facut ambele doze de vaccin și le recomanda acestora sa poarte in continuare masca de protecție, sa pastreze distanța sociala și sa respecte masurile…

- Data de 1 iulie vine cu modificari importante in ceea ce privește accesul pacienților la sistemul de prevenție a bolilor cronice. Concret, oamenii vor putea sa-și faca mai ușor analizele medicale, spun oficialii citați de Digi24 . In plus, 3.000 de cabinete ale medicilor de familie vor fi dotate cu…

- Organizația Mondiala a Sanatații a aprobat, marți, vaccinul Sinovac COVID-19 pentru utilizare de urgența pentru adulți de 18 ani și peste aceasta varsta. Este a doua autorizație de acest tip pe care organizația o acorda unei companii chineze, dupa Sinopharm, scrie euronews.com . Intr-o declarație facuta…

- Varianta de coronavirus detectata pentru prima data in India a fost semnalata oficial in 53 de teritorii, a anuntat miercuri intr-un raport Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP. OMS a primit, de asemenea, informatii din surse neoficiale potrivit carora varianta B.1.617 a fost identificata…

- Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca numarul cazurilor noi de coronavirus la nivel global este in scadere pentru a treia saptamana consecutiv, insa cifrele raman in continuare mari. In ultima saptamana au fost inregistrate 4,8 milioane de cazuri de COVID și 86.000 de decese in toata lumea, potrivit…

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…

- Varianta indiana a coronavirusului, B.1.617, a fost detectata in 44 de țari, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta varianta a fost descrisa de OMS drept „ingrijoratoare”. In continuare, in India, țara devastata de pandemia de coronavirus, numarul cazurilor zilnice de COVID-19 este in creștere,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca renunțarea la restricții pe scara lara, in Europa poate avea consecințe nefaste, similare cu cele din India, relateaza AFP. Hans Kluge le aminteste celor 50 de tari din regiunea OMS Europa ca ”masurile individuale si colective de sanatate publica…