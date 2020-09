OMS avertizează: Lunile în care numărul de decese provocate de Covid-19 va crește în Europa Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca se așteapta o noua creștere a numarului de decese provocate de coronavirus in Europa, in lunile octombrie și noiembrie, conform France24. Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS, a declarant ca va fi mai greu in lunile respective și vom vedea o mortalitate mai ridicata. Oficialul a explicat ca vor fi mai multe decese deoarece vor exista mai multe cazuri – tendinta deja observata, insa deocamdata cu un numar de morti aproape stabil. „Suntem intr-un moment unde tarile nu doresc sa auda acest tip de vesti proaste, iar eu inteleg asta”, a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

