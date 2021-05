OMS avertizează! India nu scapă prea curând de COVID Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel național, deși cazurile au inregistrat o ușoara scadere. Țara a raportat luni o noua scadere a noilor cazuri de coronavirus, dar decesele zilnice au ramas la peste 4.000. Experții sanitari susțin insa numarul mai mic ar fi dat de lipsa testelor in zonele rurale, unde virusul se raspandește rapid.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

