Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat vineri in legatura cu severitatea efectelor pe termen lung asupra sanatatii ale COVID-19 , relateaza sambata dpa, potrivit Agerpres. "In cazul unui numar semnificativ de persoane, acest virus provoaca o serie de efecte grave pe termen lung", a declarat directorul general a l OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la Geneva, adaugand ca aceste efecte pot afecta pe oricine, atat tineri, cat si varstnici, indiferent daca sunt tratati in spital sau acasa. "Desi numarul exact al persoanelor care se confrunta cu efecte pe termen lung nu este clar stabilit…