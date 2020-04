Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca ridicarea oricaror restrictii impuse pentru stavilirea transmiterii noului coronavirus trebuie sa fie graduala, intrucat daca interdictiile vor fi relaxate prea curand, va exista o recrudescenta a infectarilor, informeaza Reuters.Masurile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat luni ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei si directorul Tedros Adhanom a anuntat ca peste 600 de spitale din lume ar putea inscrie pacienti in studii clinice pentru medicamente impotriva Covid-19.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca riscul de contractare a Covid-19 este mai crescut in cazul persoanelor care consuma alcool si a recomandat autoritatilor din intreaga lume sa incerce sa limiteze accesul la acesta in perioada de izolare, relateaza CNBC.OMS a spus ca mai multe…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat vineri ca relaxarea prematura a masurilor de limitare a epidemiei de COVID-19 poate provoca un nou val de imbolnaviri, transmite AFP. ”Stiu ca unele tari pregatesc deja tranzitia pentru incetarea restrictiilor de circulatie. Ca toata lumea, OMS ar dori…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat marti tarile si regiunile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu le ridice prea devreme, relateaza Reuters.”Unul dintre elementele cele mai importante este sa nu se ridice masurile…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a publicat o lista cu 13 mituri legate de protejarea și tratatrea impotriva noului coronavirus (COVID-19). Potrivit specialiștilor, coronavirusul nu este ucis daca consumam usturoi și nici nu este impiedicat sa intre in organism printr-o cura cu ulei de susan.…

- Epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, va cauza cel putin cateva zeci de mii de imbolnaviri si va dura mai multe luni in cel mai bun caz, au estimat anumiti experti in epidemiologie, bazandu-se pe primele date disponibile, informeaza AFP, citata de Agerpres."Cel mai…