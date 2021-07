Exista o legatura "probabila" intre cazuri de inflamatie la nivelul inimii si injectarea vaccinurilor impotriva COVID-19 cu ARN mesager, dar avantajele depasesc riscurile, a declarat vineri OMS, confirmand o expertiza americana, relateaza AFP.

Intr-un comunicat, expertii Comitetului consultativ mondial ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru securitatea vaccinurilor explica ca cazuri de miocardita - o inflamatie a muschiului cardiac - si de pericardita - o inflamatie a membranei care anvelopeaza inima - au fost semnalate in mai multe tari, in special in SUA.

"Cazurile…