OMS avertizează că, după catastrofa din Turcia și Siria, există riscul izbucnirii unor epidemii Dupa seria de cutremure, Turcia și Siria sunt amenițate de o criza sanitara din cauza lipsei lipsei condițiilor de igiena, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații. Cadavre unele peste alte, in fose comune sau aflate in aer liber, supraviețuitori care nu au acces la apa, curent electric sau toalete funcționale – sunt condiții care favorizeaza raspandirea bolilor, explica OMS referitor la situația post cutremure din Turcia și Siria. Potrivit OMS, este posibila o criza sanitara provocata de aceasta serie de cutremure. ”Trebuie sa ne asiguram ca oamenii dispun de elementele esențiale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

