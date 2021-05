Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca numarul cazurilor noi de coronavirus la nivel global este in scadere pentru a treia saptamana consecutiv, insa cifrele raman in continuare mari. In ultima saptamana au fost inregistrate 4,8 milioane de cazuri de COVID și 86.000 de decese in toata lumea, potrivit informațiilor OMS, valabile pana la 16 mai. Scaderea numarului de cazuri noi la nivel global este de 12% fața de saptamana precedenta. Cel mai mare declin s-a inregistrat in Europa, unde numarul cazurilor este cu 26% mai mic decat in saptamana precedenta. “Toate regiunile au raportat scaderi in…