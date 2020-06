Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca Africa s-ar putea lupta cu epidemia de Covid-19 mai multi ani si ca aici vor muri din cauza coronavirusului pana la 190.000 de oameni in urmatoarele 12...

- Noul coronavirus ar putea ucide pana la 190.000 de oameni in Africa in primul an de pandemie daca masurile de izolare nu isi vor face efectul, a avertizat, joi, Organizatia Mondiala a Sanatatii.„In timp ce Covid-19 probabil nu se va raspandi la fel de exponential in Africa, precum in alte…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a tras un semnal de alarma cu privire la utilizarea tratamentelor tradiționale, pe baza de plante, pentru lupta impotriva noului coronavirus . OMS susțtine ca sprijina folosirea remediilor traditionale doar in condițiile in care acestea sunt testate stiintific,…

- Multe tari vor trebui sa revizuiasca bilantul deceselor provocate de pandemia de coronavirus, anticipeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), urmand exemplul Chinei, care a anuntat vineri 1.290 de decese in plus fața de raportarile anterioare.

- Consumul de alcool poate crește riscul de infectare cu virusul Covid-19, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). In cazul in care o persoana are deja boala, alcoolul poate agrava boala.

- COVID-19 migreaza din Europa si pune in pericol peste un miliard de oameni. Africa ar putea deveni urmatorul epicentru al focarului de coronavirus, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Pe acest continent, saptamana trecuta, s-a inregistrat o creștere accentuata a cazurilor, informeaza…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Este primul caz la nivel mondial in care virusul este transmis de la o persoana decedata, acest fel de transmitere nefiind considerat posibil pana acum. Din cauza acestui fapt, persoanele decedate nu erau testate pentru virus dupa moarte, scrie foxnews.com Cum trebuie…

- Pandemia de COVID-19 „cu siguranța” nu a atins varful, susține Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), in timp ce Spania și Austria au permis revenirea parțiala a cetațenilor lor la serviciu iar Marea Britanie, Franța și India – unele oficial, altele nu – au anunțat ca extind carantina. De altfel, chiar…