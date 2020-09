Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat luni statele lumii sa mentina restrictiile antiepidemice, directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus avertizand ca o deschidere fara un control asupra noului coronavirus este ”o reteta a dezastrului”, relateaza Agerpres, care viteaza Reuters.Dr. Tedros…

- Președintele PSD Prahova și al Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a reacționat la anunțul privind obligativitatea asigurarii maștilor de protecție de catre parinții elevilor care vor merge in curand la școala: "Cu doua saptamani inainte de inceputul anului scolar, Guvernul Orban si liberalii…

- Consilierii locali au aprobat, joi, la propunerea primarului municipiului Galati, Ionut Pucheanu, sumele necesare pentru functionarea in bune conditii a unitatilor de invatamant, in contextul pandemiei.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca ca pandemia este in descreștere la nivel național și spune ca previziunile legate de valuri ale virusului nu s-au adeverit.”E rau cu masca, dar mai rau fara masca. Nu mai vorbești in fața omului. Putem spune ca am oprit creșterea, ceea ce este extrem…

- Inceperea noului an scolar se amana cu o luna in Muntenegru, pana la 1 octombrie. Aceasta masura a fost luata din cauza ingrijorarilor provocate de epidemia de coronavirus, potrivit Agerpres. Ministerul Educatiei din Muntenegru a precizat ca decizia afecteaza gradinitele si scolile, explicand ca a fost…

- Nu e nicio surpriza, PSD e vinovat și de faptul ca Guvernul Orban inca nu are soluții pentru deschiderea școlilor din aceasta toamna. Guvernul are in analiza trei - patru scenarii pentru deschiderea scolilor si va lua o decizie in urma unei analize care va tine cont de mai multe elemente, dar totul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a emis, sambata, un avertisment urgent in care se specifica faptul ca pandemia de COVID-19 „nu este sub control”. Mai mult, ”situația se inrautațește”, spune OMS, citat de site-ul de știri Extra.ie. Directorul general al OMS, docorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dezvaluit…