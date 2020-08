Stiri pe aceeasi tema

- Daca la inceputul pandemiei se spunea ca infecțiile cu noul coronavirus afecteaza, in principal, persoanele in varsta, care eventual au și comorbiditați, in ultima perioada, situația s-a schimbat, numarul tinerilor infectați cu virusul SARS-COV-2 triplandu-se.

- Tinerii care ies in cluburi de noapte și merg la plaje provoaca o creștere in numarul cazurilor de COVID-19 in intreaga lume, procentul celor cu varsta intre 15 și 24 de ani infectați cu coronavirusul crescand de trei ori in cinci luni, a avertizat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). O…

- Organizația Mondiala a Sanatații a emis o alerta pentru toata planeta, din cauza unui focar din India! Este vorba de un alt virus decat Covid-19, care ar putea avea efecte mult mai devastatoare. 70% dintre persoanele infectate cu acest virus iși pierd viața!

- Noul coronavirus ar putea ucide pana la 190.000 de oameni in Africa in primul an de pandemie daca masurile de izolare nu isi vor face efectul, a avertizat, joi, Organizatia Mondiala a Sanatatii.„In timp ce Covid-19 probabil nu se va raspandi la fel de exponential in Africa, precum in alte…