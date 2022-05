OMS: Aproximativ 15 milioane de decese de COVID-19 la nivel Mondial Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a aproximativ 15 milioane de oameni in intreaga lume, estimeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), adica cu 13% mai multe decese decat erau preconizate in mod normal in doi ani, relateaza BBC. OMS considera ca multe tari au raportat mai putine persoane care au decedat din cauza COVID-ului decat […] The post OMS: Aproximativ 15 milioane de decese de COVID-19 la nivel Mondial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a cauzat 14,9 milioane de decese la nivel global in ultimii doi ani, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza dpa. Cifrele includ persoane care au murit din cauza unei infectiei cu COVID -19 precum si pe cele cu boli si rani si care au murit din cauza serviciilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se declara ingrijorata ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia de Covid-19. Oficialii au declar ca vor depune efprturi pentru a limita raspandirea bolilor infectioase, transmite CNN. Astfel, desi cazurile din regiune sunt in scadere fata de saptamana anterioara,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se arata ingrijorata de faptul ca razboiul din Ucraina ar putea agrava pandemia COVID-19 și ca incearca sa faca mai multe pentru a limita raspandirea bolilor infecțioase, potrivit CNN, transmite Mediafax. Cazurile din regiune au scazut fața de saptamana precedenta,…

- Dupa ce marți a uitat sa abroge prevederile legate de carantina, deși a decis ca restricțiile anti-COVID sa fie complet ridicate pe teritoriul național și a fost nevoie de o ședința urgenta a CNSU pentru asta, miercuri Guvernul a revenit și in privința formularului digital PLF de intrare in Romania.…

- Pandemia de COVID-19 a lasat in urma peste 6 milioane de decese in intreaga lume, intr-un moment in care se intra in al treilea an de criza sanitara, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins din SUA, relateaza Agerpres.Aceste cifre tragice coincid cu ridicarea restrictiilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii precedente, in timp ce numarul de noi decese…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana, a anuntat marti organizatia, relateaza DPA. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii…

- Astfel, potrivit raportului epidemiologic saptamanal, numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii precedente, in timp ce numarul de noi decese ansociate COVID-19 a ramas similar cu cel din saptamana anterioara, relateaza Agerpres.In…