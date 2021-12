Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost anunțata de directoru lFMI, Kristalina Georgieva, in urma raspandirii noii variante de coronavirus - Omicron.„O noua varianta care s-ar putea raspandi foarte repede ar putea zgudui increderea si, in acest sens, vom asista probabil la revizuiri in scadere ale previziunilor noastre din…

- Ultimele doua țari in care a fost confirmata Omicron sunt SUA și Australia, unde tulpina este deja transmisa local.India a anunțat sambata al treilea caz de Omicron.Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca ar putea dura saptamani pentru a determina cat de infecțioasa este varianta Omicron.„Nimeni…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu dispune, pana la aceasta ora, de informatii despre un eventual deces asociat noii variante Omicron a SARS-COV-2, a declarat astazi la Geneva purtatorul de cuvant al organizației, relateaza AFP. „Nu am vazut niciun raport despre decese asociate Omicron”, a declarat…

- Riscul de reinfectare in cazul persoanelor care deja s-au infectat cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 este sporit de varianta Omicron, au avertizat joi autoritatile sanitare din Africa de Sud si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza agentia EFE.

- O noua varianta de COVID-19 identificata recent in Africa de Sud a fost desemnata oficial „ingrijoratoare” de catre Organizația Mondiala a Sanatații. OMS i-a dat și nume tulpinei B.1.1.529 – Omicron. Cazuri ale variantei au fost, de asemenea, detectate in mai multe țari și pare sa conduca la o creștere…

- Noua varianta a Sars Cov-2, descoperita in Africa de Sud, este ”ingrijoratoare”, a anunțat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Expertii i-au pus si un nume: “Omicron”. Specialistii suspecteaza ca noua tulpina este mai contagioasa și ar fi rezistenta la vaccinurile actuale. Țarile europene, dar si Statele…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…