Stiri pe aceeasi tema

- Europa va fi lovita de un al treilea val de infectare cu coronavirus, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa seful OMS in Europa, Hans Kluge. Ingrijorarea cea mai mare este cauzata de raspandirea noii variante Delta, cu atat mai mult cu cat rata de vaccinare pe continent este de doar 24%.

- Europa va fi lovita de un al treilea val de infectare cu coronavirus, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa șeful OMS in Europa, Hans Kluge. El a avertizat ca perioada celor zece saptamani in care numarul infectarilor a scazut constant s-a incheiat. Ingrijorarea cea mai mare este cauzata de raspandirea…

- Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, se arata ingrijorat de noua mutație a Coronavirusului și atenționeaza populația lumii. Ce spune Dr. Fauci despre varianta Delta a Covid-19.

- "Terapia intensiva mobila din curtea spitalului Victor Babes din Bucuresti este deja ocupata la capacitatea ei maxima de 8 paturi. Se continua transferul treptat al pacientilor din unitatile de primiri urgenta din Bucuresti spre Spitalul Foisor. Deja au fost internati in spitalul Foisor pacienti pe…

- Raed Arafat a vorbit, vineri seara, la Antena 3, despre operațiunea de evacuare de ultima ora de la Spitalul Foișor, din București. Șeful DSU a explicat ca situația din București este critica, nemaiexistand locuri libere la terapie intensiva. ”S-a luat decizia de a transforma Spitalul Foișor…

- Romania se confrunta cu o presiune in creștere pe sistemul medical ca urmare a noului val de cazuri Covid-19 și prea multe persoane au pierdut lupta cu boala, a spus președintele Klaus Iohannis cu ocazia unui discurs susținut de „Ziua Mondiala a Sanatații”. „Prea mulți semeni pierd zilnic lupta cu virusul,…

- Ingrijorator! Situatia este foarte grava,in lupta cu COVID-19, spitalele sunt depașite, medicii fac un apel disperat catre populatie sa respecte masurile The post INGRIJORATOR! Spitalele cu greu fac fața in lupta cu COVID first appeared on Partener TV .

- Ingrijorator! Situatia este foarte grava,in lupta cu COVID-19, spitalele sunt depașite, medicii fac un apel disperat catre populatie sa respecte masurile The post INGRIJORATOR!Spitalele cu greu fac fața in lupta cu COVID first appeared on Partener TV .