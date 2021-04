Un raport recent al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca majoritatea antibioticelor nu mai fac fața bacteriilor. Un procent de 82% dintre antibioticele autorizate recent nu mai sunt eficiente. „Antibioticele sunt calcaiul lui Ahile pentru asistenta medicala universala si pentru siguranta noastra sanitara. Ocaziile care se prezinta in lumina pandemiei de COVID-19 trebuie sa fie fructificate pentru a sublinia nevoia unei investitii durabile (in cercetare, n.r.) in productia de noi antibiotice eficace”, a declarat Haileyesus Getahun, coordonator OMS pentru divizia de studiere a rezistentei…