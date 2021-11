Stiri pe aceeasi tema

- Experți ai Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) se intalnesc vineri cu oficiali sud-africani din domeniul sanatații pentru a evalua evoluția situației din aceasta țara, dupa ce oamenii de știința au anunțat ca au depistat o varianta super-mutanta de coronavirus. Varianta a fost numita B.1.1.529 și…

- "Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata in Israel. Este vorba de o persoana revenita din Malawi", a afirmat ministerul, exprimand temeri cu privire la alte doua posibile cazuri ce ar putea fi confirmate la persoane revenite din strainatate. In prezent, acestea se afla plasate…

- "Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata in Israel. Este vorba de o persoana revenita din Malawi", a afirmat ministerul, exprimand temeri cu privire la alte doua posibile cazuri ce ar putea fi confirmate la persoane revenite din strainatate. In prezent, acestea se afla plasate…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca va propune țarilor UE sa suspende zborurile catre regiunea Africii de Sud din cauza apariției unei noi variante a virusului COVID-19. Mai multe țari au anunțat deja astfel de masuri. Marea Britanie a anunțat ca…

- Noua varianta sud-africana a coronavirusului B.1.1.529, care are peste 30 de mutații, a fost confirmata vineri în Israel, fiind vorba despre o persoana care s-a întors în țara din Malawi. Alte doua cazuri sunt investigate, relateaza Jerusalem Post. Anunțul a fost facut de ministerul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se va reuni vineri pentru a evalua situația epidemiologica ca urmare a identificarii noii variante Covid-19 in Africa de Sud, pe fondul temerilor ca aceasta ar fi și cea mai agresiva dintre tulpinile noului coronavirus, relateaza The Guardian . Ședința OMS va…

- O noua varianta de coronavirus, B.1.1.529, depistata in Africa de Sud, care are mutații ce ar putea sa o faca rezistenta la sistemul imun, fie ca este vorba de vaccinare sau de trecerea prin boala, starnește o mare ingrijorare. Israelul, țara care și-a recapatat renumele de „pionier” in ceea ce privește…

- "Varianta AY4.2, care a fost descoperita in mai multe tari europene, a fost identificata in Israel", a declarat ministerul intr-un comunicat de presa, relateaza Agerpres, car citeaza France Presse.Potrivit sursei citate, un copil de 11 ani, venit din Europa, era purtatorul subvariantei. Micuțul a fost…