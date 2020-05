OMS: America de Sud, noul epicentru al COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, afirma un inalt responsabil al Organizației Mondiale a Sanatații, care semnaleaza o situație alarmanta in Brazilia, unde numarul de imbolnaviri a trecut de 310.000 și cel al deceselor de 20.000, cu un record negru de aproape 1.200 de…

- Cu peste 250.000 de cazuri confirmate, Brazilia a devenit al treilea cel mai afectat stat din lume, iar numarul infectarilor cu noul coronavirus a inregistrat o creștere semnificativa in America de Sud.

- Specialiștii in domeniul sanatații se tem ca se formeaza un nou epicentru al pandemiei de coronavirus. O explozie de noi de cazuri COVID-19 a fost depistata in tari din America Latina, numarul de decese din cauza acestui virus dublandu-se la fiecare doua saptamani in Brazilia, Mexic si Peru

- Primarul din Sao Paulo, cel mai mare oras din Brazilia, a declarat ca sistemul de sanatate este in pragul colapsului, din caza cresterii cererilor de paturi de spital pentru pacientii cu COVID-19. Primarul din Sao Paulo, Bruno Covas, a spus ca spitalele din oras au atins 90% din capacitate si ca in…

- Brazilia, cea mai afectata tara de COVID-19 din America de Sud, a raportat pana acum peste 66.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, au anuntat luni autoritatile medicale, citate de DPA. Duminica, autoritatile au recenzat 4.613 de cazuri noi - a doua cea mai mare crestere zilnica de la aparitia…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, titreaza Agerpres. Brazilia are in prezent mai multe cazuri confirmate de noul coronavirus decat orice alta tara din America…

- Ministrii sanatatii din statele membre ale Uniunii Europene vor avea o reuniune extraordinara in dimineata zilei de 6 martie, la Bruxelles, ”pentru a discuta despre masurile privitoare la coronavirus”, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Consiliului UE, pe contul sau de Twitter, informeaza Agerpres,…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.