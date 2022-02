Stiri pe aceeasi tema

- Un nou val de infectari cu varianta Omicron se indreapta catre estul Europei, a declarat, marti, directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, relateaza Reuters. Declaratiile oficialului vin in contextul in care mai multe tari europene, intre care Cehia si Polonia, au anuntat o relaxare a restrictiilor…

- NATO ia in considerare o postura militara pe termen lung in estul Europei pentru a-si intari apararea, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, in contextul in care tensiunile raman mari din cauza acumularii de trupe ruse de la granita cu Ucraina, relateaza Reuters. "Luam in considerare…

- Directorul OMS pentru Europa a declarat ca pandemia s-ar putea termina in regiune dupa trecerea valului Omicron. Odata ce actualul val de infectare cu Omicron se va incheia in Europa, situatia pandemica s-ar putea termina in regiune, chiar daca virusul ar putea reveni pana la sfarsitul acestui an, a…

- Varianta Omicron ar urma sa infecteze mai mult de jumatate din populația Europei in 6 – 8 saptamani, a anunțat OMS. Peste 50% dintre europeni ar putea sa se infecteze cu varianta Omicron a noului coronavirus in urmatoarele sase-opt saptamani, a anuntat marti directorul pentru Europa al Organizatiei…

- Mai bine de jumatate din populația Europei se va infecta cu Omicron in urmatoarele 6-8 saptamani, susține OMS Mai bine de jumatate din populația Europei se va infecta cu Omicron in urmatoarele 6-8 saptamani, susține OMS Peste jumatate din populația Europei ar urma sa fie infectata cu varianta Omicron…

- Alianta Nord-Atlantica este ingrijorata de "riscul real" de conflict in Ucraina prin continuarea consolidarii militare a Rusiei la frontierele sale si trebuie sa se pregateasca de posibilitatea unui esec al diplomatiei, a avertizat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP. "Consolidarea…

- Vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului este „o solutie de ultima instanta”, a declarat marti directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, citat de agentiile internationale de presa. „Obligativitatea vaccinarii este o solutie de ultima instanta si se aplica doar atunci cand…

- Ministerul Sanatatii din Republica Ceha pregateste cadrul legislativ pentru vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 a persoanelor cu varste de peste 60 de ani si a lucratorilor din sectoarele esentiale, cum ar fi personalul sanitar, politistii, militarii si pompierii, relateaza website-ul de stiri www.idnes.cz,…