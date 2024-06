Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis o alerta la nivel mondial cu privire la versiuni contrafacute de Ozempic – care a devenit cunoscut ca o metoda de slabire, scrie BBC. Medicamentul este cunoscut uneori ca ”injectie de slabit”, in pofida faptului ca principalul sau scop este tratamentul diabetului…

- Un turist olandez disparut a fost gasit mort sambata dimineata, pe insula Samos, in estul Greciei, a anuntat presa locala. Este ultimul dintr-o serie de cazuri recente in care turisti din insulele grecesti au murit sau au disparut. Unii, daca nu chiar toti, plecasera in drumetii pe canicula, relateaza…

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, potrivit celui mai recent raport publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Peste 7 milioane de cazuri de febra denga au fost raportate in America in…

- Anchetatorii au descoperit o rețea de trafic cu Ozempic, medicament prescris pentru diabetici, dar care e vandut la „negru”, deoarece garanteaza pierderea rapida a unui numar mare de kilograme. E vorba de angajați ai unei clinici private și ai unei farmacii, banuiți ca falsificau rețete, le decontau…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat sambata ca epidemia de rujeola evolueaza in continuare in Romania, la fel ca in intreaga Uniune Europeana. Dar in Romania ” probabil mai mult decat in alte tari”, a adaugat ministrul, facand apel la vaccinarea copiilor si a adultilor nevaccinati sau…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au anuntat, luni, ca a fost descoperita salmonella in mai multe produse din carne de pui din diverse magazine, printre care Penny Colentina, Penny Bucurestii Noi si Metro Baneasa, iar loturile respective au fost retrase de la comercializare,…