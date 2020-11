Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile nu vor sosi la timp pentru a lupta impotriva celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, pe care multe tari 'vor continua sa-l infrunte fara vaccinuri', a avertizat responsabilul pentru situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, transmite AFP.

- Europa a devenit noul focar de coronavirus al lumii, raportand acum mai multe cazuri decat Statele Unite, Brazilia și India, potrivit cifrelor Organizației Mondiale a Sanatații, iar multe guverne de pe continent au decis inchiderea barurilor și restaurantelor sau limitarea programului acestora, in speranța…

- Ziarul Unirea Rafila: Romania se afla in valul doi al pandemiei de coronavirus. Avem ocupat cam 55% din capacitatea paturilor de la ATI pentru pacienții COVID Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, crede ca Romania se afla in valul doi al pandemiei…

- OMS a emis un avertisment asupra pericolului „oboselii COVID”, mai ales in randul tinerilor, dar și asupra faptului ca in urmatoarele luni numarul deceselor provocate de noul coronavirus ar putea crește alarmant. Hans Kluge, directorul biroului regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,…

- Statele Unite au fost sustinute numai de Israel in refuzul de a accepta in cursul unui vot al Adunarii Generale a ONU o rezolutie pentru o "actiune globala si coordonata" in fata pandemiei de COVID-19 si care sublinia "rolul crucial" al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), noteaza AFP preluat…