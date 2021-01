Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea an al pandemiei de COVID-19 „ar putea fi chiar mai dur” decat primul, avand in vedere modul in care se raspandește virusul, mai ales in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulație variante tot mai contagioase, a avertizat, miercuri, Organizația Mondiala a Sanatatii, informeaza Reuters.„Intrarea…

- Al doilea an al pandemiei de Covid-19 „ar putea fi chiar mai dur” decat primul, avand in vedere modul in care se raspandește noul coronavirus, in special in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulație variante tot mai contagioase, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a asigurat ca Beijingul saluta apropiata venire in China a unei echipe internationale de ancheta privind COVID-19, prevazuta pentru luna ianuarie, relateaza joi agentia Reuters. China s-a opus vehement apelurilor la lansarea unei anchete internationale privind…

- Organizația Mondiala a Sanatații ia in calcul ca pe viitor cetațenii sa calatoreasca in baza unor certificare care sa ateste ca o persoana a fost vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. In timp ce face aceasta propunere, OMS nu recomanda utilizarea unor așa-zise „pașapoarte de imunitate” care…

- Autoritațile din Polonia au descoperit recent primele cazuri de coronavirus in randul nurcilor. Au fost descoperite opt nurci infectate cu coronavirus la o ferma din nordul țarii. Conform Universitații de Medicina din Gdansk pana acum nu a fost depistat niciun caz de infecție cu noul coronavirus la…

- Remdesivirul, medicamentul produs de Gilead nu este recomandat pacientilor bolnavi de COVID-19, indiferent de cat de bolnavi sunt, precizeaza OMS. Recomandarea deoarece nu exista dovezi ca imbunatateste supravietuirea sau reduce nevoia de ventilatie, a precizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii.…

- Numarul cazurilor de rujeola a crescut la aproape 870.000 la nivel mondial in 2019, fiind cel mai ridicat nivel din aproape 25 de ani, din cauza scaderii vaccinarilor la un nivel critic, iar situatia se va inrautati in 2020 din cauza restrictiilor legate de Covid-10, care afecteaza programele de imunizare,…

- Statele Unite, care au acuzat China ca a ascuns amploarea epidemiei de coronavirus, au cerut marti ca investigatia internationala condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) asupra originii pandemiei sa fie ”transparenta si incluziva”, si au criticat termenii actuali, transmite Reuters.Citește…