- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat ca pandemia de coronavirus nu va fi singura pandemie prin care va trece populatia globului, subliind nevoia de investitii in sanatatea publica.

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a averizat lumea sa se pregateasca pentru urmatoarea pandemie, cerand tarilor sa investeasca in sanatatea publica, scrie BBC, citata de News.ro. Doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus a afirmat luni ca sanatatea…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat vineri, in deschiderea conferintei de presa, ca numarul infectarilor cu noul coronavirus la nivel global a ajuns la 22 de milioane si cel al deceselor la 780.000, subliniind ca in multe tari pacientii…

- Pandemia de COVID-19 este genul de dezastru ale carui efecte se vor resimti mult timp de acum inainte, a declarat vineri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a Comitetului de urgenta al OMS la Geneva, relateaza Reuters. ‘Pandemia…

- Pandemia coronavirusului creste in intreaga lume, in conditiile in care multe tari care si-au redeschis economiile vad o reaparitie a cazurile de Covid-19, a declarat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, potrivit Mediafax, citata de digi24.ro. „Cu…

- Pandemia de COVID-19 "continua sa accelereze" pe plan mondial, in contextul in care "ultimul milion de cazuri a fost semnalat intr-un interval de doar opt zile", a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat, luni, cresterea productiei de dexametazona si "sa fie distribuit rapid in lumea intreaga" acest steriod puternic care s-a dovedit eficient pentru tratarea celor mai grave cazuri de Covid-19, scrie AFP."Din fericire, este vorba despre un medicament…

- Bilantul zilnic al noilor cazuri de coronavirus la nivel mondial a atins un nou record de peste 150.000, a declarat vineri Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a avertizat ca pandemia este in accelerare, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres.Aproape…