OMS: A reapărut epidemia de rujeolă şi poliomielită la copii Criza COVID-19 si dezinformarea au dus la cea mai puternica scadere din ultimele trei decenii a ratei de vaccinare a copiilor impotriva unor boli extrem de periculoase, se arata intr-un raport comun al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si UNICEF, care vorbeste de o „alarma rosie”. Proportia copiilor carora le-au fost administrate cele trei doze de vaccin contra difteriei, tetanosului si poliomielitei (DTP) a scazut de la 86% in 2019 la doar 81% in 2021, potrivit agerpres.ro . Aceasta scadere inregistrata in 2020 si 2021 urmeaza unui deceniu de progrese Acest vaccin este utilizat ca indicator-cheie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

