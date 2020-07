OMS a prezentat joi noi recomandări care cer dovezi mai multe referitoare la transmiterea coronavirusului pe cale aerului OMS a recunoscut ca unele rapoarte despre focare de infectii legate de spatiile interioare aglomerate au sugerat posibilitatea transmiterii prin aerosoli, cum ar fi in timpul repetitiilor pentru cor, in restaurante sau in sali de fitness. Dar organizatia a apreciat ca mai multe cercetari sunt ”necesare urgent pentru a investiga astfel de cazuri si a evalua semnificatia lor pentru transmiterea COVID-19.” Pe baza analizarii dovezilor actuale, OMS a afirmat ca noul coronavirus care provoaca Covid-19 se raspandeste intre oameni prin contact direct sau indirect cu suprafete contaminate sau prin contact… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

