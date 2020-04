Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, și-a concediat joi ministrul sanatații, dupa o disputa cu el in privința masurilor de relaxare și a cerut, din nou, ca statele sa incheie ordinele de ședere la domiciliu despre care spune ca...

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, anunta ca in continuare trebuie pastrate precautiile si distantarea sociala, pentru ca “mai avem vreo trei saptamani de urcat” in statisticile privind pandemia de coronavirus.Ministrul sanatatii a precizat ca in continuare trebuie pastrate precautiile si distantarea…

- Virusul SARS-CoV-2 nu pare a da semne de oboseala inca, numarul de cazuri ajungand la 1,4 milioane, și aproape 75.000 de victime la nivel global. Cu toate acestea, un nou studiu publicat in British Medical Journal arata ca decizia de a implementa și menține masurile de distanțare sociala a tuturor,…

- Distantarea fizica nu trebuie sa insemne si izolare sociala, atrage atentia Organizatia Mondiala a Sanatatii. Recomandarea OMS este sa pastrati legatura cu cei dragi si sa ii sunati in fiecare zi. "Daca nu iti mai poti vizita bunicii, pentru a le proteja sanatatea, suna-i in fiecare zi si ajuta-i sa…

- Coronavirus in Romania. Doctorul Hans Kluge, director regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, și experții comitetului de urgența țin o conferința de presa despre impactul COVID-19 in Europa.

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, potrivit Mediafax.In…

- In aceasta situație in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat la nivel mondial pandemie generata de coronavirus, mai mult ca oricand Romania are nevoie de stabilitate și unitate.

- Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara - "2019-nCoV" - decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel incat sa fie "usor de pronuntat", fara a face referire la o anumita tara sau populatie, spun cei de la Organizația Mondala a Sanatații."Este important…