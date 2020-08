OMS a găsit vinovații! Cine răspândește COVID-19 Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma și avertizeaza ca oamenii cu varste de 20, 30 si 40 de ani, care nu stiu ca sunt contaminati cu noul coronavirus, provoaca raspandirea infecției. Avertismentul OMS vine in contextul in care tot mai mulți tineri din intreaga lume contracteaza virusul SARS-CoV-2, mulți dintre ei fiind […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

