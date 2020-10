Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova a ajuns donația de insuline oferite de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), in cantitate suficienta sa acopere necesitatea anuala de insuline pentru instituțiile de asistența medicala primara și spitaliceasca. Este vorba de insuline umane de acțiune rapida și de lunga durata…

- Organizația Mondiala a Sanatații face legatura intre creșterea uriașa a numarului de cazuri de coronavirus in Europa și eșecul in ceea ce privește plasarea in carantina a persoanelor expuse virusului, relateaza The Guardian.

- Medimfarm SA, companie cu peste 30 de ani de experiența in domeniul farmaceutic, anunța lansarea pe piața autohtona, in calitate de distribuitor exclusiv pentru Romania al testelor Standard Q Covid 19-Ag. Acestea sunt primele și, pana in acest moment, singurele teste avizate de catre Organizația Mondiala…

- De la 1 septembrie pana la 14 octombrie, in Romania au murit 1.957 de oameni cu COVID-19, ceea ce ne plaseaza pe locul 3 la numarul efectiv de decese, dupa Spania, cu 3.769 si Franta, cu 2.212 decese. Dar acestea au populatii de 2-3 ori mai mari si raporteaza, in aceeasi perioada, de 5 ori mai multe…

- Peste 4% din populația țarii a trecut pana acum prin boala cauzata de noul coronavirus. Din cauza numarului tot mai mare de pacienți, nu mai sunt locuri in spitale pentru a putea fi monitorizați și tratați toți cei depistați pozitiv. In acest context, autoritațile intenționeaza ca pacienții asimptomatici…

- Serviciile destinate pacientilor diagnosticati cu boli mintale sau consum cronic de substante au fost perturbate la nivel mondial in timpul pandemiei de COVID-19 si se estimeaza ca boala va provoca suferinte suplimentare ce vor afecta numeroase persoane, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Europa intra intr-o faza decisiva a luptei impotriva Covid-19 odata cu reinceperea scolilor, dar si cu venirea toamnei, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii. Intre timp insa, compania farmaceutica de stat din China a anuntat ca “sute de mii” de chinezi din grupele de risc au fost deja vaccinati…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca se asteapta la o noua crestere a numarului de decese provocate de COVID-19 in Europa, in lunile ce vor urma. “Va fi mai dur. In octombrie și noiembrie vom vedea o mortalitate mai ridicata”, a declarat Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS.…