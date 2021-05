Stiri pe aceeasi tema

- Varianta COVID -19 descoperita in India, B.1.617, a fost clasata drept ''ingrijoratoare'', a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in special pentru ca este mai contagioasa, relateaza AFP.

- Varianta de coronavirus descoperita in India este mai contagioasa si are caracteristici care ar putea reduce eficienta vaccinurilor, contribuind la accelerarea epidemiei in India, a avertizat sambata responsabila stiintifica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Soumya Swaminathan, potrivit AFP,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 in lume a ajuns miercuri la 5,7 milioane, un nou record saptamanal consecutiv, fiind cea mai ridicata cifra a contagierilor confirmate de la declansarea pandemiei in urma cu 17 luni, relateaza EFE. Acest nou prag, atins in mare parte in urma valului grav al pandemiei cu…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca renunțarea la restricții pe scara lara, in Europa poate avea consecințe nefaste, similare cu cele din India, relateaza AFP. Hans Kluge le aminteste celor 50 de tari din regiunea OMS Europa ca ”masurile individuale si colective de sanatate publica…

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a confirmat joi ca a primit datele si are „pe radar” o varianta a coronavirusului identificata in India, care insa nu se stie daca are legatura cu cresterea spectaculoasa a numarului de cazuri de COVID-19 in aceasta tara, relateaza EFE, citata de Agerpres. Aceasta…

