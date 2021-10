Stiri pe aceeasi tema

- Organzația Mondiala a Sanatații a aprobat primul vaccin anti-malarie, una dintre cele mai letale boli din lume. Serul este menit sa salveze anual zeci de mii de copii de pe continentul african. Malaria ucide milioane de copii, in special nou-nascuți. Dupa mai bine de un secol de cercetari, a fost aprobat…

- Malaria este unul dintre flagelurile umanitatii de mii de ani si ucide, in principal, copiii. Realizarea unui vaccin – dupa mai mult de un secol de incercari – este una dintre marile realizari ale medicinei. Vaccinul, numit RTS,S, s-a dovedit a fi eficient in urma cu sase ani. Acum, dupa un program…

- Compania farmaceutica chineza Sinovac Biotech va testa vaccinul sau impotriva COVID-19 pe copii si adolescenti din Africa de Sud ca parte a unui studiu global de faza III, a anuntat joi Sinovac si partenerul sau local Numolux Group, relateaza Reuters. Studiul va evalua eficacitatea, imunogenitatea…

- O noua combinație de medicamente și vaccinuri ar putea reduce decesele și imbolnavirile copiilor africani impotriva malariei, arata un studiu publicat in New England Journal of Medicine. Studiul a fost facut pe un eșantion de 6.000 de copii cu varste sub 17 luni din Burkina Faso si Mali. Cele mai multe…

- Food and Drug Administration (FDA), organismul american de reglementare a medicamentelor si alimentelor, a modificat saptamana trecuta autorizatiile de utilizare de urgenta pentru serurile Moderna si Pfizer/ BioNTech pentru a permite celor cu sisteme imunitare slabite sa primeasca a treia doza. Este…

- Un barbat de 59 de ani care a calatorit in luna iunie in Camerun a fost confirmat cu malarie. Barbatul este in prezent internat la spitalul Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Florin Roșu, managerul unitații medicale, a declarat pentru ziarul Libertatea ca pacientul este stabil și este supravegheat…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca lumea se afla la inceputul unui nou val de infecții și decese provocate de COVID-19. Intr-un discurs adresat Comitetului Olimpic Internațional din Tokyo, Tedros a spus ca eșecul global in ceea ce privește…

- ONU a avertizat joi asupra riscului unei ''catastrofe absolute'' daca nu se recupereaza întârzierea periculoasa a vaccinarii copiilor. Aproape 23 de milioane de copii din întreaga lume nu au mai fost vaccinați anul trecut din cauza pandemiei Covid-19, cel mai mare numar…