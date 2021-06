OMS a anunţat noi denumiri ale variantelor de coronavirus Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat un nou sistem de denumire pentru variantele Covid-19, astfel ca, de acum inainte, va folosi litere grecesti in cazul versiunilor descoperite in tari ca Marea Britanie, Africa de Sud si India, relateaza BBC și News.ro, preluate de Hotnews. Varianta descoperita in Regat este etichetata drept Alpha, cea in Africa de Sud – Beta, iar cea in India – Delta. OMS a spus ca a luat aceasta decizie pentru a simplifica discutiile, dar si pentru a ajuta la inlaturarea stigmatului numelor. La inceputul acestei luni, guvernul indian a criticat denumirea variantei… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile britanice nu au inregistrat marti, 1 iunie, decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, o premiera incepand cu 30 iulie 2020, relateaza Agerpres , care citeaza AFP. In schimb, Marea Britanie este ingrijorata de cresterea cazurilor legate de varianta Delta. Conform ultimului bilant…

- Cea britanica va deveni Alpha, cea sud-africana Beta, iar cea indiana Delta. Organizația Mondiala a Sanatații menționeaza ca a luat aceasta decizie pentru a simplifica discuțiile, dar și pentru a evita stigmatul din jurul numelor asociate cu țarile de unde au provenit aceste tulpini. Nu cu mult timp…

- Noua denumire, cu literele grecesti, va fi folosita atat la variantele de ingrijorare (VOC), cat si la variantele de interes (VOI).OMS a spus ca a luat aceasta decizie pentru a simplifica discutiile, dar si pentru a ajuta la inlaturarea stigmatizarii din cauza numelor. ului numelor. Guvernul indian…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat un nou sistem de denumire pentru variantele COVID-19. De acum inainte va folosi litere grecesti in cazul versiunilor descoperite in tari ca Marea Britanie, Africa de Sud si India. Varianta descoperita in Regat este etichetata drept Alpha, cea in Africa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, luni, un nou sistem de denumire pentru noile tulpini ale Covid, care va folosi litere grecești pentru variantele identificate prima data in țari ca Marea Britanie, Africa de Sud și India, informeaza Hotnews , care citeaza BBC. Astfel, variante descoperita…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat un nou sistem de denumire pentru variantele Covid-19. De acum inainte, OMS va folosi literele grecesti pentru a se referi la variantele detectate pentru prima data in tari precum Marea Britanie, Africa de Sud si India. OMS a spus ca noile denumiri au…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat luni un nou sistem de denumire pentru variantele Covid-19, astfel ca, de acum inainte, va folosi litere grecesti in cazul versiunilor descoperite in tari ca Marea Britanie, Africa de Sud si India, relateaza BBC. Varianta descoperita in Regat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca are ”pe radar” o varianta a coronavirusului identificata in India, dar nu știe inca daca tulpina are legatura cu creșterea spectaculoasa a numarului de cazuri de Covid din aceasta țara, relateaza Agerpres , care citeaza EFE. Noua varianta are doua…