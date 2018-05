Stiri pe aceeasi tema

- Un tratat ISTORIC de pace ar putea avea loc in zilele care urmeaza! Conform publicatiilor din intreaga lume, Coreea de Nord și Coreea de Sud se pregatesc sa anunțe incetarea razboiului care dureaza inca din anul 1950 si care a ucis nu mai putin de 2,5 milioane de oameni in doar trei ani

- Ziua de 24 martie este dedicata luptei impotriva tuberculozei. Boala, considerata candva de nevindecat, inca afecteaza un numar impresionant de oameni, clasand Romania pe un rusinos loc cinci in Europa, la numarul de imbolnaviri. Milioane de oameni isi pierd viata in fiecare an din cauza acestei maladii,…

- BOALA X. Ultima decizie, cea din luna februarie, cand oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva, a starnit curiozitatea mass mediei și a oamenilor. Iar informațiile care s-au scurs din spatele ușilor inchise au creat panica la nivel global.

- In luna februarie, oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva pentru a lua in considerare un scenariu incredibil. Scopul era acela de a identifica un agent patogen cu un potential urias de a cauza...

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…

- Omul de afaceri Bill Gates avertizeaza ca 30 de milioane de oameni ar putea deceda, doar intr-un an. Cauza morților, potrivit acesuia, ar fi un virus mortal care se transmite prin aer. Bill Gates a tras un semnal de alarma și cere autoritaților sa finanțeze lupta impotriva unor astfel de viruși,…

- Peste un sfert dintre cele 56,4 milioane de decese inregistrate la nivel mondial in 2015 au fost cauzate de doua boli grave: bolile de inima si accidentul vascular cerebral, potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citate de...

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…