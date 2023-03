Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport, peste jumatate din populatia lumii va fi supraponderala sau obeza pana in 2035 in cazul in care nu vor fi luate masuri semnificative. Atlasul pentru 2023 al Federatiei Mondiale impotriva Obezitatii estimeaza ca 51% din populatia lumii, adica peste 4 miliarde de oameni, vor fi…

- Aproape 26 de milioane de persoane ar fi fost afectate de seismele care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, unde zeci de unitati medicale au fost avariate, a transmis sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un apel la strangere de fonduri, potrivit AFP. Fii la curent…

- Numarul total al deceselor este de 24.208. Oficialii au anuntat ca 20.665 de persoane au murit in Turcia, iar 3.553 in Siria.De asemenea, numarul ranitilor a trecut de 83.000, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Potrivit presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in orasul Sanliurfa…

- Epidemia de holera din Malawi, care dureaza din martie 2022, s-a soldat pana in prezent cu 1.210 morti, fiind semnalate circa 36.950 de cazuri, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a facut apel la "interventii ferme" pentru a impiedica o deteriorare a situatiei, informeaza AFP.…

- Circa 23 de milioane de persoane ar putea sa fie afectate de cutremurele care au zguduit sud-estul Turciei si nordul Siriei luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a promis sprijin pe termen lung dupa trimiterea primelor ajutoare de urgenta, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Aproximativ 23 de milioane de persoane ar putea sa fie afectate de cutremurele care au zguduit luni partea central-sudica a Turciei si nord-vestul Siriei, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a promis sprijin pe termen lung dupa trimiterea primelor ajutoare de urgenta.

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria ar putea fi efectați de urmarile cutremurului și a replicilor acestuia care au transformat mii de cladiri in moloz.

- Pandemia de COVID-19 poate fi analizata prin 10 statistici marcante, precum bilantul mortilor si cel al infectarilor, numarul vaccinarilor, scaderea activitatilor social-economice si disparitia locurilor de munca, informeaza luni AFP, relateaza agerpres.ro.6,8 milioane de mortiDe la inceputul anului…