Cel puțin 2.800 de persoane au fost ucise in Gaza și alte 11.000 au fost ranite, a anunțat un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații. De asemenea, au avut loc 115 atacuri asupra unitaților de sanatate din teritoriu, a mai spus oficialul agenției ONU. Reprezentanții OMS vor purta discuții marți in Egipt pentru a incerca sa-i convinga pe factorii de decizie sa permita trecerea ajutorului umanitar prin punctul Rafah cat mai curand posibil. In paralel, preocuparile cu privire la raspandirea bolilor transmise prin apa in Gaza sunt „mari”. In cea mai recenta actualizare a situației, agenția ONU…