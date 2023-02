Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5 milioane de sirieni risca sa ramana fara adapost dupa seria de cutremure care au devastat aceasta țara și Turcia zilele trecute. Conform ONU, populatia siriana, din care peste 90% traieste sub pragul saraciei, se confrunta cu crize acute, precum foamea si holera. Concomitent, constrangeri importante…

- Salvatorii cauta in continuare supravietuitori a doua zi dupa seismul puternic de 7,8 grade, urmat de peste 180 de replici, al caror bilant in continua crestere depaseste acum 5.000 de morti in Turcia si Siria. Echipele de cautare-salvare venite din toata lumea se afla intr-o adevarata cursa contracronometru,…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP.…

- Circa 23 de milioane de persoane ar putea sa fie afectate de cutremurele care au zguduit sud-estul Turciei si nordul Siriei luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a promis sprijin pe termen lung dupa trimiterea primelor ajutoare de urgenta, informeaza AFP. „Hartile de ansamblu…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria ar putea fi efectați de urmarile cutremurului și a replicilor acestuia care au transformat mii de cladiri in moloz.

- Peste 13 milioane de persoane din Turcia au fost afectate de puternicele cutremure de pamant cu magnitudinea 7,7, respectiv 7,6, care au lovit luni regiunea de frontiera turco-siriana, potrivit estimarilor Guvernului de la Ankara, informeaza DP