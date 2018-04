Omraam Mikhael Aivanhov: Calea tăcerii (VI): Deschiderea Unii vor spune: “Da, dar cum sa ne deschidem?”. Este simplu: iubind. Cand iubim, armonia se instaleaza in noi și atunci porțile se deschid și toate binecuvantarile celeste vor intra in voi. in realitate, exista cel puțin doua metode de a lucra asupra armoniei. Prima este gandul: va imaginați ca sunteți de acord cu toate ființele care va inconjoara. A doua este iubirea. Prima metoda este buna, dar nu este prea rapida și nici prea eficienta; sunt necesari ani de zile pentru a reuși sa gandești ca te afli in comuniune cu toate creaturile, in timp ce, cu iubirea, armonia se realizeaza instantaneu.… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu le spune oamenilor ca, prin neatenția lor, prin lipsa lor de respect, ei tulbura atmosfera și deranjeaza intreaga creație. Daca acest lucru se prelungește, intr-o zi, toate entitațile vor pleca acolo unde vor gasi intr-adevar liniștea, acolo unde oamenii au foarte greu acces. Odata ce acestea…

- La ora actuala toata lumea se simte obligata sa alerge, sa se zbata fiindca trebuie sa producem sau sa vindem din ce in ce mai mult, sa cumparam din ce in ce mai mult… Se pare ca acest lucru ajuta economia! Iata ca in interiorul economiei oamenii sunt epuizați și, astfel, economia va inflori, se va…

- Din ce in ce mai mult, oamenii se plang de ritmul accelerat al vieții, de aerul poluat, de hrana contaminata, de produsele toxice, și este adevarat ca au motive sa se planga! Viața este dificila, chiar obositoare uneori, dar nu trebuie sa acuzam mereu viața; deseori, tu insuți ești vinovat de starea…

- Mergeți in vizita la prieteni și, de la intrare, sunteți asaltați de galagie: cainii latra, copiii se harjonesc și plang, radioul și televizorul urla, parinții striga, ușile se trantesc… Cum sa nu-ți imbolnavești mintea traind intr-un zgomot continuu? Pe strazile orașelor, in uzine, la locul de munca,…

- Finalul tragic al pitesteanului sofer de TIR ce a murit in Germania,a impresionat o tara intreaga. Si mai dramatica este ultima postare a acestuia pe pagina personala a unui site de socializare. Acesta a postat o fotografie cu femeia ce-i purta bebelusul in pantece si ii facea o declaratie de dragoste…

- Evenimentele organizate cu acest prilej au avut atat un scop caritabil, beneficiari fiind elevii scolii cu probleme de sanatate, cat si scop artistic, educative. La eveniment au fost prezenti viceprimarul Marghitei, dar si parlamentarii Ioan Sorin Roman si Gheorghe Bogdan. „Horea – Istorie…

- Volei Alba Blaj va intalni pe invingatoarea dintre Galatasaray Istanbul și Igor Gorgonzola Novara, in prima semifinala a Final Four Champions League, ce se va disputa la București, in perioada 5-6 mai, in deschiderea evenimentului de seama organizat de echipa din „Mica Roma” in acest an in capitala…

- In perioada 18 ndash; 21 februarie 2018 se va desfasura la Bucuresti, Hotel Rin Grand, cea de a XXI a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania A.Co.R. . Evenimentul va avea un caracter aniversar, celebrand 100 de ani de la Marea Unire din 1918, informeaza un comunicat…