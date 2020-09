Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii marini au descoperit epava unei corabii de razboi cu o vechime de aproape 400 de ani care s-a scufundat langa orasul Rodbyhavn de pe coasta Danemarcei, potrivit DPA.Cel mai probabil este vorba despre naufragiul navei Delmenhorst, care s-a scufundat in octombrie 1644 in timpul bataliei…

- Importurile de electricitate ale tarii s-au ridicat la 3,49 TWh in primele sase luni ale acestui an, de doua ori mai mult fata de valoarea din aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 1,74 TWh, potrivit ultimului raportul al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).Productia…

- Aflate in vigoare in zona capitalei Copenhaga, restrictiile antiepidemice vor fi extinse pe tot teritoriul Danemarcei. Autoritațile din aceasta țara vor impune masuri suplimentare, in urma unei cresteri semnificative a numarului de infectari cu COVID-19, transmite dpa, citata de Agerpres.Restaurantele,…

- Danemarca extinde restrictiile antiepidemice deja in vigoare in capitala Copenhaga la intreaga tara si va impune masuri suplimentare in urma unei cresteri semnificative a numarului de infectari, transmite agerpres, citand dpa. Restaurantele, cafenelele si pub-urile se vor inchide la ora 22.00, incepand…

- Danemarca extinde restrictiile antiepidemice deja in vigoare in zona capitalei Copenhaga la intreaga tara si va impune masuri suplimentare in urma unei cresteri semnificative a numarului de infectari, transmite dpa. Restaurantele, cafenelele si pub-urile se vor inchide la ora 22.00 incepand de sambata…

- Decizia Tribunalului Bucuresti in dosarul „Colectiv” a fost atacata cu apel de persoanele condamnate, dar si de catre procurori. Azi, 18 septembrie 2020, Curtea de Apel Bucuresti incepe, judecarea apelului, in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone,…

- Guvernul danez a anuntat marti ca impune noi restrictii in capitala Copenhaga pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, intre care si limitarea timpului de functionare a restaurantelor, barurilor si cafenelelor care vor fi de acum obligate sa inchida la ora 22:00,

- Asociațiile de magistrați AMR, UNJR și AJADO au cerut, luni, CSM, sa apere independența puterii judecatorești, dupa ce premierul Ludovic Orban a facut mai multe afirmații legate de un complet de la Curtea de Apel București (CAB).STIRIPESURSE.RO informa in premiera joi ca presedintele Consiliului…