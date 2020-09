Stiri pe aceeasi tema

- Numarul furtunilor tropicale formate in Oceanul Atlantic a fost atat de mare in acest an incat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), agentie specializata a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care le denumeste, este pe punctul de a ramane fara prenume, pentru a doua oara in istorie.

- ALERTA… Tot mai multe primarii din judet se plang de faptul ca au visteriile aproape goale, intrucat, pe langa alte cauze, nici incasarile la bugetele locale nu au fost suficiente. La Dranceni, de pilda, reprezentantii Primariei spun ca ar putea lasa pe persoanele cu handicap si insotitorii lor, fara…

- COVID-19 a devenit a treia cauza de deces in Statele Unite, in condițiile in care elevii urmeaza sa se intoarca la școala, iar experții sanitari sunt ingrijorați cu privire la scaderea numarului de teste dublata de o creștere a numarului de cazuri, relateaza CNN.

- Departamentul de Stat si Centrul de Control al Bolilor si Preventie (CDC) din Statele Unite au retras recomandarile catre toti cetatenii americani de a evita orice calatorii in strainatate, din cauza coronavirusului, transmite Reuters. Recomandarea a...

- Autoritatile regionale din Catalonia le-au recomandat vineri locuitorilor Barcelonei, al doilea oras ca marime al Spaniei, sa ramana acasa si sa nu se adune in grupuri de mai mult de zece persoane, intr-un efort de a incetini cresterea numarului de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit Reuters si AFP.…

- Statele Unite si tarile din zona Marii Caraibilor se confrunta cu o probabilitate peste medie de a fi devastate de uragane majore care vor atinge regiunile de coasta, potrivit unei prognoze realizate de cercetatorii de la Colorado State University (CSU), informeaza marti DPA. Daca estimarile specialistilor…