OMM: 2020, probabil al doilea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice 2020 este pe cale sa devina al doilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice, dupa 2016, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), relateaza Reuters. Cinci seturi de date claseaza in prezent 2020, un an caracterizat de valuri de caldura, secete, incendii de vegetatie si uragane devastatoare, drept al doilea cel mai calduros an de la inceputul masuratorilor meteorologice, in 1850. "2020 este foarte probabil unul dintre cei mai calzi trei ani inregistrati la nivel global", a declarat OMM, cu sediul la Geneva, in raportul sau "State of the Global Climate" pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a planificat sa inceapa luni testarea in masa a celui de-al doilea vaccin al sau impotriva COVID-19, EpiVacCorona, pe persoane in varsta de peste 18 ani, a anuntat agentia de presa RIA citand organismul rus pentru protectia sanatatii consumatorilor Rospotrebnadzor, relateaza Reuters, potrivit…

- Al doilea val al pandemiei lovește in plin economia zonei euro. Increderea scade, pentru prima data in ultimele șapte luni Increderea in economia zonei euro a scazut in noiembrie pentru prima data in ultimele sapte luni, dupa ce al doilea val al pandemiei a lovit continentul, afectand toate sectoarele,…

- ”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin cu 20.000 de voturi, in Michigan am caștigat cu 35.000 de voturi și crește. In Pennsylvania am caștigat cele mai multe voturi prin corespondența. Am caștigat…

- Bulgaria nu va avea nevoie sa impuna carantina pentru a tine sub control un al doilea val epidemic daca va respecta masuri de protectie precum purtarea de masti si distantarea sociala, a declarat duminica directorul executiv al Fondul Monetar International, bulgaroaica Kristalina Gheorghieva, transmite…

- Centrul de stat de cercetare pentru virusologie si biotehnologie Vektor din Novosibirsk (Siberia) a inregistrat, miercuri, al doilea vaccin impotriva coronavirusului. Presedintele rus Vladimir Putin a anunțat ca se pregatește dezvoltarea unui al treilea vaccin. Al doilea vaccin anti-Covid se numește…

- Al doilea val al pandemiei de Covid-19 in Ungaria este așteptat sa atinga varful in decembrie-ianuarie, motiv pentru care premierul Viktor Orban a anunțat ca țara sa iși va menține masurile de siguranța impuse, inclusiv frontierele inchise, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ungaria si-a…

- Franța se confrunta cu un val neobișnuit de caldura pentru mijlocul lunii septembrie. A fost cea mai calda zi de septembrie din istoria masuratorilor meteorologice. Temperaturile au ajuns la 35 de grade Celsius in majoritatea regiunilor.

- Produsul Intern Brut al Greciei a scazut cu 14% in perioada aprilie-iunie 2020, cea mai grava contractie trimestriala din ultimii 25 de ani, care risca sa submineze progresele realizate cu sacrificii in ultimul deceniu, transmite Reuters preluat de agerpres. Aceasta contractie record, anuntata joi…