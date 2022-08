omisia Europeană: Cea mai gravă secetă înregistrată în Europa în „ultimii cel puţin 500 de ani” Seceta din Europa “pare sa fie cea mai grava inregistrata in ultimii cel putin 500 de ani”, a anuntat marti Comisia Europeana (CE), citata de DPA. Desigur, aceasta este doar o prima evaluare si trebuie sa o confirmam prin datele finale de la sfarsitul acestui an”, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Johannes Bahrke, referindu-se la un studiu publicat luni. Aproape jumatate din Europa este amenintata de seceta, potrivit unui raport realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) din cadrul CE. Autorii raportului afirma ca, pana in data de 10 august, 47% din teritoriul Europei a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

