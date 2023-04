Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul muncii, Marius Budai, anunța ca in aceasta luna pensiile vor fi platite cu 4 zile mai devreme, adica pana marți, 11 aprilie. Intr-un mesaj pe Facebook, el scrie ca beneficiarii iși pot face astfel cumparaturile de Paște. Si indemnizațiile de șomaj vor fi platite cu o saptamana mai devreme,…

- In Ungaria sunt impuse in acest sfarșit de saptamana restricții pentru camioanele de mare tonaj, anunța Ministerul de Externe, care a emis o atenționare de calatorie pentru țara cina. Astazi, camioanele mai grele de 7,5t nu pot circula pana la ora 20:02 Duminica și luni, in prima și a 2-a zi de Paște…

- Romanii mai au puțin de indurat iarna care s-a intros in țara. Urgia alba care a dat peste cap Romania schimba directia! Ce se intampla cu vortexul polar și cum va fi vremea de cele mai mari sarbatori ale anului. Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru Florii si Paste 2023. Vortexul polar schimba…

- Un fermier din județul Botoșani, a relatat, in exclusivitate la emisiunea Romania Suverana de ce mielul romanesc ia calea strainatații Sursa articolului: De ce e mai scump mielul de Paște in 2023 – Drama fermierilor romani și lipsa masurilor statului, dezvaluite la Romania Suverana Credit autor: Realitatea…

- Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați joi, 23 martie, cu privire la faptul ca in cursul nopții trecute anvelopele mai multor autoturisme de pe strada Prieteniei din Targu Mureș au fost ințepate. "La fața locului, s-a stabilit ca cele sesizate se confirma,…

- Ei incep astfel, alaturi de cei din restul tarii, care au incheiat vacanta acum o saptamana sau doua, modulul 4 de studiu – asa cum prevede, pentru prima data, structura anului scolar. Viitoarea vacanta, de aceasta data pentru toti copiii in acelasi timp, va fi cea de Paste, in perioada 10 – 19 aprilie.…

- Atenție, șoferi! Se schimba Codul Rutier. Ministerul de Interne a lansat un proiect in dezbatere publica prin care propune modificarea a zece articole. De exemplu, filmarea probelor practice sau inființarea unui registru unic pentru mopeduri și utilaje agricole. Mai mult, noile prevederi le vor permite…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare privind precipitațiile care cuprind intreaga țara. In plus, vor fi ninsori la munte și intensificari ale vantului. Potrivit ANM, de luni, 9 ianuarie, ora 18, pana miercuri, 11 ianuarie, ora 18, vor fi precipitații moderate cantitativ,…