„Omicronul invizibil”: O sub-varianta mai transmisibila, care inlocuiește deja varianta originala in unele țari din Europa „Omicronul invizibil”: O sub-varianta mai transmisibila, care inlocuiește deja varianta originala in unele țari din Europa In urma cu cateva saptamani o noua sub-varianta Omicron a aparut și ridica semne de intrebare, fiind monitorizata cu mare atenție de catre oamenii de știința. Noua sub-varianta a inceput sa inlocuiasca varianta originala in Danemarca. Denumita BA.2, aceasta sub-varianta a fost detectata in mai multe tari ale lumii, in special in Europa. Desi „nu schimba…