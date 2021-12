Autoritatile australiene au anuntat vineri ca au depistat un prim caz de infectare cu varianta Omicron la un elev care nu a calatorit in strainatate, ceea ce indica faptul ca varianta a inceput sa se transmita la nivel local in Australia, transmite AFP. Cazul a fost descoperit la Sydney, in pofida interdictiei de intrare in tara a celor care nu sunt cetateni australieni si a restrictiilor privind zborurile din Africa de Sud, unde a fost detectata pentru prima data varianta Omicron, la sfarsitul lunii noiembrie. Persoana testata pozitiv „nu a (calatorit) in strainatate si (nu are) legaturi cu persoane…