- In ajunul sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, bancile si casele de schimb valutar se asteapta la un aflux de valuta in numerar, care este in mod traditional schimbata de persoane fizice. In acest sens, dealerii prevad intarirea monedei nationale, cu conditia ca Banca Nationala (BNM) sa nu intervina…

- Germania a anunțat marți noi restricții care vor incepe dupa Craciun pentru a incetini raspandirea noii variante de omicron. Aceste reguli nu vor ajunge la o blocare completa, dar vor include restricții de contact chiar și pentru persoanele vaccinate. Germania va limita contactele, chiar si intre persoanele…

- Cercetatorul Octavian Jurma lanseaza un avertisment infricoșator chiar inainte de Craciun. Din pacate, previziunile anterioare ale specialistului se vor concretiza mai repede decat ne-am fi imaginat, astfel ca, tulpina Omicron va deveni dominanta in Romania in scurt timp. Acesta a explicat fenomenul…

- Guvernul Olandei a anunțat ca țara va intra intr-un lockdown strict pana la jumatatea lui ianuarie, ca urmare a raspandirii variantei Omicron, relateaza BBC. Conform premierului Mark Rutte, restricțiile care erau „inevitabile” includ inchiderea completa a tuturor magazinelor ne-esențiale, a școlilor,…

- „Azi, 15 decembrie 2021, au fost inregistrate in Marea Britanie 78,610, un record absolut, cu peste 10,000 de cazuri mai mult decat recordul precedent de 68,053 din 8 ianuarie 2021.Acum se desfasoara live (BBC, CNN) o conferinta convocata de Primul Ministru Boris Johnson.Medicul Sef al Angliei, dr.…

- Vaccinarea anti-COVID va deveni obligatorie in Polonia de la 1 martie pentru medici, profesori și personalul serviciilor de securitate, a anunțat marți ministrul Sanatații, Adam Niedzielski. Pana atunci, in pragul sarbatorilor de iarna, autoritațile impun noi masuri in speranța ca vor limita raspandirea…

- Prim-ministrul irlandez Micheal Martin a anuntat vineri seara ca din 7 decembrie si pana pe 9 ianuarie vor fi inasprite anumite restrictii din cauza tulpinii Omicron de Covid-19. Cluburile de noapte, redeschise recent, vor fi din nou inchise, evenimentele precum concertele si competitiile sportive desfasurate…

- Cu doua luni inainte de Craciun, hotelierii iși fac planuri pentru sarbatori și griji pentru numarul de turiști care le vor calca pragul. Este multa incertitudine din cauza crizei sanitare, iar gradul de rezervare e scazut.