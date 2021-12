Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta a fost numita Omicron, omițandu-se astfel doua litere grecești. Potrivit OMS, aceasta situație a aparut ca necesitate de a evita confuzia și stigmatizarea, dar mulți privesc aceasta excepție din perspective politice. Ce de au fost denumite tulpinile Sars-CoV-2 cu litere din alfabetul grecesc…

- Un nou termen care s-a adaugat lexicului pandemiei a ajuns pe buzele tuturor. Omicron, o noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, provoaca ingrijorare, dupa ce a fost descoperita in Africa de Sud. Varianta a primit numele celei de-a 15-a litere a alfabetului grecesc, insa OMS, organismul care stabilește…

- Inainte ca OMS sa numeasca Omicron drept ingrijoratoare vineri, ultima varianta identificata era Mu, numita dupa cea de-a 12-a litera din alfabetul grecesc.‘’Nu’’ și ‘’Xi’’ ar fi fost literele ce ar fi trebuit sa urmeze, adica 13 și 14.Totuși, intr-o declarație pentru Associated Press de sambata, OMS…

- Colegiul Național „B.P. Hasdeu” a adus in ultimul deceniu mai aproape de elevii sai teatrul, literatura și mijloacele de exprimare artistica. Aceasta preocupare a capatat consistența, inca de la inceput in jurul Clubului „3,14”, care s-a facut cunoscut la nivel național, in special prin succesele obținute…

- Epopeea cu gazul a luat sfarșit, dar framantarile și incertitudinile la aceasta tema continua. De altfel, aceasta stare de lucruri (și de spirit) este ușor explicabila, fiindca prea grele și prea indelungate au fost negocierile ca acestea sa se termine atat de bine și frumos pentru partea moldoveneasca.…

- Muzeul Județean Buzau organizeaza a XIX-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicari Științifice cu titlul generic „Milenii tezaurizate. Creație și spiritualitate”, ce va avea loc in format online, in data de 5 noiembrie, incepand cu ora 9. Lucrarile se vor desfașura in cadrul unei singure secțiuni intitulata:…

- Cele mai recente sondaje arata ca Partidul Social Democrat a reușit sa creasca in ultimele doua luni de criza politica, dupa ruperea coaliției de guvernare PNL-UDMR și USR. Partidul condus de Marcel Ciolacu s-a poziționat pe scena politica, astfel incat sa puna in dificultate atat planurile Partidului…

- Locuitorii comunei Galbinași trec prin momente dificile in pragul iernii! Dupa ce, la mijlocul acestei luni, s-a sistat alimentarea cu gaze in satele Tabaraști și Galbinași, cetațenii au aflat ca OMV Petrom nu mai poate furniza gaze pentru aceste sate, motivul fiind presiunea mica din singura conducta…