Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a anulat un prânz cu familia înainte de Craciun ca masura de precautie, în conditiile în care în Marea Britanie se înregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, a anuntat o sursa de la Palatul Buckingham, relateaza Reuters.…

- In Marea Britanie, un pacient a decedat dupa ce s-a infectat cu varianta Omicron a coronavirusului, a declarat, luni, premierul Boris Johnson, transmite Reuters și Sky News. ”Din pacate, cel puțin un pacient a fost confirmat acum ca a murit cu Omicon”, a declarat premierul Johnson. Este primul deces…

- Dr. Anthony Fauci le-a sugerat familiilor americane sa ia in calcul aplicarea unui ”mandat” de vaccin la primirea in propriile case. Așadar, oaspeții de Craciun ar trebui sa se vaccineze in aceasta perioada pentru a fi bine venți la masa festiva, transmite Fox News. Sugestia dr. Fauci vine intr-un moment…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului prezinta „un risc foarte ridicat” la nivel mondial, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii. OMS a subliniat insa ca persista numeroase incertitudini in ce priveste periculozitatea si transmisibilitatea variantei. „Pana in prezent, nu a fost raportat…

- Mii de persoane au protestat duminica la Praga impotriva restrictiilor antiepidemice, in timp ce multe spitale din Republica Ceha au suspendat interventiile care nu sunt urgente pentru a face fata uneia dintre cele mai ridicate rate din lume a inmultirii cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. Adunati…

- Regina Elisabeta a II-a nu se complica niciodata in alegerea cadoului pentru angajații sai, optand in fiecare an pentru același cadou. Potrivit site-ului oficial al Familiei Regale, Regina Elisabeta a II-a a Angliei ofera fiecarui membru al personalului sau o budinca de Craciun, in conformitate cu o…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, și-a anulat participarea la conferinta ONU despre clima COP26, care va avea loc saptamana viitoare la Glasgow, la sfatul medicilor, care i-au recomandat sa se odihneasca, a anuntat marti Palatul Buckingham, potrivit News.ro. In ultima…