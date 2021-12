Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden i-a indemnat pe toți americanii sa primeasca vaccinuri de rapel și a avertizat cu privire la o iarna plina de „boala grava și moarte” pentru cei care au ramas nevaccinați pe fondul raspandirii variantei Omicron a Covid-19.

- Presedintele american Joe Biden a continuat sa-i indemne pe toți americanii eligibili sa faca a treia doza de vaccin, in contextul apariției tulpinii Omicron. Acesta a spus intr-o declarație susținuta, joi, la Institutul Național de Sanatate, ca cei cu schema completa sunt mult mai protejați impotriva…

- Vorbind intr-un interviu video pentru conferința Reuters Next, secretarul adjunct al Energiei din SUA, David Turk, a declarat miercuri ca administrația Biden ar putea ajusta momentul eliberarii planificate a stocurilor strategice de țiței daca prețurile globale la energie scad substanțial. Turk a adaugat…

- „Nu sunt motive de panica" in fata raspandirii noii variante a Covid-19, Omicron, a declarat luni presedintele american Joe Biden, indemnand-i totodata pe americani sa se vaccineze. „Sunt motive de ingrijorare in fata acestei noi variante, insa nu sunt motive de panica", a spus presedintele american…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca ''are in vedere'' un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ''Aceasta este ceva ce avem in vedere'', a…

- Presedintele american Joe Biden a primit luni, la Casa Alba, a treia doza dintr-un vaccin anti-Covid, la cateva zile dupa ce CDC (Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor) a recomandat administrarea unei doze suplimentare cu serul dezvoltat de Pfizer si BioNTech in cazul anumitor grupuri de…

- Președintele SUA Joe Biden spune ca refuzul unor persoane de a se vaccina anti COVID-19 costa toata lumea deoarece aglomereaza spitalele și pun in pericol revenirea economica. „Acum este o pandemie a celor...